Tras estar preso por asesinato y fracaso en TV Azteca, 'desenmascaran' a exconductor de Televisa

Ciudad de México.- El conductor del programa Hoy e hijo del fallecido Paco Stanley, Paul Stanley, reveló en el programa La Saga de Adela Micha algo que había ocultado desde el asesinato de su padre sobre el polémico presentador Mario Bezares.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, Bezares, quien empezó su carrera en Televisa, se fue a TV Azteca y pasó un año y medio preso acusado del asesinato de Paco luego de haber saltado a la fama junto a él en el exitoso programa ¡Pácatelas!, donde creó 'El gallinazo'.

Bezares dejó la televisora de San Ángel para irse a TV Azteca por supuestos conflictos con la empresa y junto a Stanley eran titulares en el show Una Tras Otra en 1999.

Ese mismo año, el conductor fue arrestado y encarcelado por ser sospechoso del asesinato de Stanley, quien fue atacado a tiros en su camioneta al salir de un restaurante de la CDMX, lugar al que acudió con Bezares luego de terminar el programa.

El conductor estuvo un año y medio en la cárcel, sin embargo, en 2001 fue liberado tras ser exonerado de todos los cargos y comprobarse su inocencia.

En el programa de Adela Micha, junto al productor Memo del Bosque y Jorge 'El Burro' Van Rankin, con quienes trabaja en Perdiendo el Juicio (en Las Estrellas), el también actor reveló algo que hizo Bezares en el funeral de su padre que hizo que cayera de su gracia.

Primero, Adela le preguntó a Paul acerca de sus inicios y si fue complicado o le sirvió ser relacionado siempre con su padre.

Posteriormente, confesó que de las personas que convivían con su padre entonces solo se lleva con algunos. Adela luego le pregunta directamente si tiene una relación con Bezares y si es su amigo, a lo que Paul le revela la terrible mala jugada que le hizo cuando él apenas era un adolescente.

No, no, no. No le tengo resentimiento porque la realidad esque nunca supe nada, no sabemos nada... solamente me dejó un mal sabor de boca porque lo tenía en otro concepto y en el velorio de mi jefe me dijo: 'Lo que necesites' y me dio un teléfono falso y nunca supe ya de él. Desde ahí tenía 13, 14 años... me dio otro teléfono".