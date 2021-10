Tras fuga de Larry Ramos, Ninel Conde regresa a México y hace dura confesión al borde del llanto

Guadalajara, Jalisco.- Ninel Conde por fin está de regreso en tierras mexicanas luego de que no viajara a este país desde hace poco más de un mes pues se especulaba que no podía hacerlo debido a la fuga de su último esposo, el colombiano Larry Ramos.

El llamado 'Bombón Asesino' estuvo la noche de ayer martes en Guadalajara, Jalisco, para una firma de autógrafos y tuvo la oportunidad de platicar con varios reporteros acerca de la batalla legal que mantiene con Giovanni Medina por la custodia de su hijo menor Emmanuel.

Según sus propias palabras, el menor ha sido manipulado por su padre y asegura que está "verbalmente envenenado" pues la sigue rechazando en las videollamadas. Asimismo aseguró que su expareja está usando sus influencias para alejarla más y más del pequeño.

Al borde del llanto, Conde reveló que quería estar presente físicamente en el cumpleaños de su hijo, sin embargo, el juez rechazó su petición.

Las esperanzas se agotan. Creo que no va a ser posible Esperemos que los magistrados y las autoridades que están arriba vean el asunto. Yo no sé si el juez, no me consta, que presuntamente recibiera una indicación u otra cosa (dinero) Pero eso ya las autoridades que se encarguen porque es muy evidente su parcialidad", afirmó.