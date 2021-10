Tras humillarla en Televisa, Cecilia Galliano llega a 'Hoy' y manda fuerte mensaje a 'Gomita'

Ciudad de México.- La actriz y conductora argentina Cecilia Galliano brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para hablar de la payasita mexicana 'Gomita', con quien tuvo un duro pleito mientras ambas laboraban en el programa Sabadazo.

En aquel entonces la presentadora estelar de Televisa humilló a Araceli Ordaz y a su hermano Freddy Ordaz o 'Lapizito' acusándolos de robarse el anillo de compromiso que le había dado su entonces pareja, Mark Tacher. Incluso aseguró que la joven se sometió a diversas operaciones con el dinero que consiguió tras vender la joya.

En la reciente plática con el matutino de Las Estrellas, Galliano aseguró que ni 'Gomita' ni ninguna otra persona es su enemiga y explicó que está dispuesta a ayudar a la influencer mexicana en lo que pueda ahora que se enteró que su padre Alfredo Ordaz Barajas la violentaba.

No tengo ninguna enemiga, creo o no conozco, y si tuviera una enemiga y me diría necesito esto lo haría, pero sin pensarlo... Hay que apoyar y él que necesite ayuda, lo tiene que pedir y al que se lo pidan se lo tenemos que dar", dijo.