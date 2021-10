¿Vuelve a Televisa? Paty Navidad queda fuera de 'MasterChef' y TV Azteca presenta a su reemplazo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos Álex Kaffie reportó que la famosa exactriz de Televisa Paty Navidad quedó fuera de los próximos capítulos de MasterChef Celebrity y anunció quién llegará a reemplazarla en el exitoso reality de TV Azteca.

¿Paty Navidad renunció al proyecto? No, la razón por la que la sinaloense no estará en los siguientes episodios del concurso culinario es porque no acudió a las grabaciones ya que estaba internada debido a su contagio de coronavirus.

Patricia Navidad que no pudo estar en varios episodios debido a que se hallaba hospitalizada por Covid-19 (el que la contagió fue el chef Fernando Enrique Ramírez Stovell)", escribió Kaffie mediante la columna que escribe para El Heraldo de México.

Debido a que la nacida en el estado de Sinaloa no estará presente, la producción de la televisora del Ajusco tuvo que llamar a otra famosa para que ocupara su lugar y esa fue nadie más y nadie menos que 'La Bebeshita'.

De nueva cuenta, Álex aprovechó su publicación para lanzarse en contra de Daniela Alexis y volvió a asegurar que no soporta a la famosa exparticipante de Enamorándonos.

Poco me duró el gusto de no ver en 'Máster Chef ¿Celebridades?' la cara de Daniela Alexis. Nada me perduró el gozo de que esa visionuda ya no estuviera en el programa de cocina más famoso de México, pues en el siguiente capítulo ¡regresa! Sí, la tal 'Bebeshita' (qué ridículo apodo) vuelve a 'Máster Chef ¿Celebridades?'". añadió Kaffie.

Fuente: El Heraldo de México y Wikipedia