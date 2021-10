¿Avergonzada? Tras 'robar' anillo de Christian Nodal, reina de belleza de Sinaloa, da la cara

Ciudad de México.- Las redes sociales estallaron con el reciente rumor que surgió durante el pasado concierto de Christian Nodal en Mazatlán, Sinaloa.

Seguidores del cantante aseguran que una de sus fanáticas habría 'robado' un costoso anillo del intérprete de De los besos que te di, cuando este se encontraba saludando a su público.

En el perfil de Instagram de @chamonic3 se compartió un video en el que se observa al prometido de Belinda pasar junto a las gradas en donde se encontraba el público y, mientras saludaba a quienes estaban cerca del espacio al que tenía acceso solamente el cantante, una de sus fans le 'arrancó' una de sus joyas.

Minutos después, la joven que resultó ser una reina de belleza del Estado de Sinaloa, compartió una historia en su perfil en la cuál posa mostrando el anillo.

Pese a que muchas seguidoras del cantante arremetieron contra ella, tal parece que la chica insistió en devolverle el anillo a Nodal, quien hizo caso omiso a sus gritos, probablemente debido al fuerte sonido.

Hace unos minutos, la actual reina del Carnaval de Mazatlán empleó sus instastories para calmar rumores y aclarar que en realidad, a Nodal se le habría salido el anillo y que estaba a punto de regresarlo.

Como me han hecho reír con todos los comentarios de todo lo que pasó ayer. Ya vienen por el anillo, van a venir por el, aquí lo tengo...Pero, oigan estuvo muy chistoso porque yo le di la mano, como todo mundo ahí pero se le salió literalmente el anillo, yo no me lo robé...se le salió. Yo le grité 'el anillo, el anillo' y nadie me peló y pues, dije 'lo voy a guardar' y me contactaron y pues, ya lo voy a devolver".