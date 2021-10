¿Boda en el regional mexicano? 'El Yaki' desata rumores de supuesta relación amorosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luis Alfonso Partida, mejor conocido como 'El Yaki', famoso cantante de música regional mexicana desató rumores de un posible compromiso, en redes sociales.

Hace unas horas, el exvocalista de la Banda El Recodo empleó su perfil de Instagram donde compartió unas imágenes que causaron el asombro de todos sus seguidores.

A través de sus instastories, el artista publicó un corto video en el que se ve una guapa mujer a quien le choca una copa de champaña y le agrega la leyenda: "She said yes", como asegurando haber pactado un compromiso para casarse.

Minutos más tarde, agregó un boomerang en el que luce ala guapa joven, a quien le regaló una romántica velada, y al fondo se observa un letrero que dice: "¿Quieres ser mi novia?"; con lo que reforzaría el rumor de que estaría iniciando una relación sentimental.

Fuente: Instagram @elyakioficial