¡Destrozada! Madrastra de Frida Sofía comparte desgarrador mensaje en redes: "Me falta aire"

Ciudad de México.- Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma y quien actualmente tiene el papel de madre para Frida Sofía, impactó en redes sociales al compartir un desgarrador mensaje.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la madrastra de la polémica modelo dedicó unas conmovedoras palabras a su hija, Natasha Moctezuma quien falleció recientemente.

Con una serie de imágenes de diversas etapas de su vida, Beatriz externó cuánto extraña a su hija quien murió a los 24 años de edad tras luchar con una enfermedad pulmonar y epilepsia.

Te extraño cada segundo del día mi Chata Divina", escribió al inicio del post.

Además, Beatriz Pasquel señaló que no volverá a dar nada por hecho pues en esta vida nada es seguro y en cualquier momento podrías estar viviendo el último minuto de tu existencia.

Damos por hecho todo lo q tenemos y ahora me doy cuenta que la única realidad es que nada es seguro. Cualquier minuto puede ser tu último. Qué difícil es aceptar que ya no estás aquí", agregó.

"A veces me gusta pensar que estás en un viaje maravilloso para aminorar el dolor de tu partida pero cuando me vuelve a pegar la realidad me falta aire y nada me hace sentido, los colores ya no se ven iguales. Se que es un día a la vez, lo se. But I just miss you so much", concluyó.

