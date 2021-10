¿Dónde está 'Chabelo'? Tras dejar Televisa y ser dado por muerto, actor da inesperada noticia

Ciudad de México.- Xavier López 'Chabelo', quien es uno de los actores y conductores más emblemáticos de Televisa y del medio artístico mexicano, nuevamente está dando de qué hablar pero no porque se haya convertido tendencia en Twitter por una nueva noticia falsa sobre su muerte.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos ¡Luto en Televisa! Querida actriz rompe en llanto en vivo y da trágica noticia: "Se me murió encima"

En diversas ocasiones el histrión de 86 años ha sido Trending Topic (TT) en Twitter debido a que los usuarios comienzan a especular sobre su fallecimiento. Muchos bromean con que este personaje es "inmortal" y que verá partir a grandes estrellas como Silvia Pinal y Vicente Fernández.

Hace unas horas el famoso actor mexicano Luis de Alba dio una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol en la que por fin dio nueva información acerca del conocido 'Amigo de todos los niños'.

El intérprete de 'El Pirruris' explicó que actualmente está aprendiendo a caminar de nueva cuenta debido a que hace unas semanas fue sometido a una dura operación de cadera y fémur tras sufrir una caída mientras laboraba en Monterrey, Nuevo León.

Asimismo, don Luis recordó que tuvo que pedir ayuda económica para ayudarse con los gastos hospitalarios y reveló que uno de los primeros en brindarle la mano fue 'Chabelo'. El actor explicó que le llamó a su amigo y le tuvo que dejar un recado, pues él no lo atendió personalmente debido a que estaba saliendo de viaje.

Le hablé, le dejé dicho y se enteró, no hablé con él porque se iba a ir a Europa, pero me mandó una lanota, siempre otra vez y yo lo adoro, ya una vez que me sacó de algo igual, yo sin ostentar nada", comentó el mexicano.