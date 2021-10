Exparticipante de 'Survivor México' se somete a cirugía estética y presume el resultado

Ciudad de México.- El joven cantante y exparticipante de Survivor México, Julio Barraza, no tuvo problema alguno en revelar a través de sus redes sociales que optó por someterse a una reciente cirugía estética para mejor sus imagen.

En entrevista con TV Notas, el hijo del reconocido Pancho Barraza, detalló que desde hace varios años tenía la inquietud de corregir su nariz debido a que no estaba conforme con cómo lucía y desde antes de unirse a Survivor ya tenía planeada la cirugía.

Sí, es algo que había querido desde hace mucho tiempo, de hecho esta operación la tenía programada meses antes de entrar a Survivor, cuando me avisan en Azteca que entro al reality pues tuve que aplazar la fecha y ahora que salí retomé esa inquietud que tenía y ya me operaron la nariz", dijo.

El también exconcursante de La Voz México confesó que en ningún momento le pasó por la cabeza inventarse alguna historia para justificar la 'manita de gato' y evitarse las críticas de la gente. Además, contó cómo tomó esta noticia su padre.

A él (su padre) no le dije hasta que ya me había operado y me dijo 'sí cab... ya vi en tus redes sociales que te operaste la nariz', y ya fue todo", expresó.