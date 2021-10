Horóscopo jueves 21 de octubre 2021: Predicciones de Mhoni Vidente para mi signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nuevo día! Y la energía de la Luna llena sigue entre la gente, por lo que es clave que conozcas qué te depararán los astros este jueves 21 de octubre; toda la información está en el horóscopo que Mhoni Vidente preparó para ti.

En los horóscopos de Mhoni Vidente encontrarás con lujo de detalle las predicciones que tiene para tu signo zodiacal en el amor, dinero, trabajo y salud. ¿Listo para conocer tu suerte? Aquí todos los detalles.

Aries

Conseguirá todo lo que desea si aprovecha su poder seducción; en el amor se prevén éxitos. Los problemas económicos son fruto de su descontrol, tenga calma y anticipe todas sus compras. Su tesón y constancia serán reconocidos por su jefe, ¡bien!. Los astros le ayudarán a dar fin a sus problemas de salud.

Tauro

Concédase tiempo para aclarar sus sentimientos y ver si en verdad está listo para iniciar una nueva relación; ¿qué desea usted en el amor? Qué no le importe gastar más ahora, pues se recuperará enseguida. Las dificultades que se presentan en el trabajo no le afectarán. Los cambios climáticos pueden ocasionarle molestias.

Géminis

Las diferencias de creencias podrían crear mal clima con su pareja; respete las ideas de los otros, incluso si no son como las suyas. Ajuste sus gastos a sus ingresos; tenga cuidado en qué compra. Sus ideas laborales van a ser aceptadas y aplaudidas. Gozará de mucha vitalidad y resistencia este jueves

Cáncer

Decídase si quiere que esa relación en verdad funciona; tenga calma y sea auténtico. Administre bien su dinero y no sea tan 'codo'; recuerde dar con amor. Con el apoyo de sus superiores trabajará muy feliz este día y concluirá una magnífica semana. Procure hacer dieta sin grasas y no coma en exceso.

Leo

Los problemas con su pareja se aclararán inesperadamente; eso sí, debe ser cuidadoso en esos arranques de enojo, porque podrían traerle problemas. Podría ser víctima de una estafa, tenga cuidado al comprar. Los viajes de trabajo son buenos, no se agobie. No descuide los cambios de temperatura.

Virgo

Su pareja estará muy cariñosa con usted, disfrútelo y sea honesto. Puede permitirse renovar parte de su armario, lo merece después de ahorrar tanto. En el trabajo, es clave que mantenga su ritmo o seguirá con problemas de felicidad. Está cansado y necesita unos días de descanso; planifique su fin de semana.

Libra

Jornada perfecta para resolver sus problemas amorosos; ya deje atrás a ese exnovio que solo le hizo daño. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado; agradezca y gástelo en lo que más quiera. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Irá mejorando su estado de salud.

Escorpio

Cumpla las promesa que le hizo a su pareja, no lo lastime y sea sincero sobre lo que dará. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene; tenga calma que el dinero no lo es todo. No se agobie en el trabajo, está todo resuelto y tendrá éxito, como siempre. Cuide esa afonía y no hable demasiado.

Sagitario

Surgirá una nueva oportunidad de relación, pero no pasará de la amistad si usted no se 'aplica'. Confíe en el criterio de quien le aconseja en sus inversiones y gastos; él sabe lo que dice. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba, dé una oportunidad. Propensión a dolores musculares.

Capricornio

En el amor andará de flor en flor y querrá conocer más personas; está bien, pero debe ser sincero con sus sentimientos. Es hora de realizar esos proyectos bursátiles tan deseados. Pida ayuda a gente nueva para que le orienten en esa misión en su trabajo. Dedíquese a nuevas actividades deportivas.

Acuario

Jornada decisiva para formalizar esa relación que tanto quiere. Hoy es un buen día para cerrar un sustancioso negocio que tiene en mente. Intente trabajar para conseguir un buen ambiente laboral; su actitud le ayudará a abrir más puertas. Procure adelgazar haciendo deporte.

Piscis

En el amor, puede que hoy haya novedades, así que puede dedicarse a usted mismo, el amor propio es el más importante. Si ha estado ahorrando, es el momento de gastar y gozas. Procure aislar los problemas laborales de su vida privada. Recupere las buenas costumbres alimenticias.

