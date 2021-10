No tiene para la renta: Al borde del llanto, galán de Televisa renuncia a 'Hoy' ¿y se va a 'VLA'?

Ciudad de México.- Esta mañana miles de televidentes de Televisa vivieron un triste y lamentable momento pues un integrante de Hoy presentó su renuncia en plena transmisión en vivo del programa y se despidió de sus compañeros y del público casi al borde del llanto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del famoso exfutbolista Silverio Rocchi, quien se ha convertido en todo un galán de la televisora tras su participación en los realitys Reto 4 elementos, Guerreros 2020 y Las Estrellas Bailan en Hoy en sus dos temporadas.

Tal y como lo había anunciado días atrás, este jueves 21 de octubre Rocchi llegó a la pista del matutino de Las Estrellas para presentar su último baile acompañando a la actriz Sugey Ábrego.

Aunque la producción trató de llegar a un acuerdo con él y le rogó para que se quedara bailando, el participante dijo que no podía acceder debido a que tiene una grave situación financiera y tiene que buscar la forma de conseguir recursos económicos.

Ya saben mi situación, mi situación económica no ha sido muy positiva, he tenido, no he visto a mis hijos por la manutención alimenticia, mi renta la debo pero bueno, he contado con grandes amigos que me echan la mano", dijo muy conmovido y casi llorando.