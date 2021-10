Paola Rojas 'hunde' a 'Zague' en Televisa y reacciona al aire a su romance con famoso galán

Ciudad de México.- La conductora de Netas Divinas Paola Rojas rompió el silencio en Televisa sobre si tiene un romance con un famoso cantante, quien hace poco estuvo en la televisora, luego de que esta noticia causara revuelo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mientras hablaba con las 'Netas' Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún, la periodista reveló que no es nada fácil que a ella le guste alguien, pues siente mucha desconfianza.

Como se recordará, Paola se divorció del padre de sus hijos, el exfutbolista y comentarista de TV Azteca 'Zague', por una infidelidad en el 2019, misma que se hizo pública en el 2018 y por la cual sufrió crueles ataques en redes.

Tras su confesión, Magún la 'balconeó' y exhibió que se rumora que anda con el actor y exvocalista de La Ley, el chileno Beto Cuevas, además de revelar que ella había soñado que era cierto.

Ante esto, Paola no se quedó callada y explicó cómo sucedieron las cosas, pues hace apenas unas semanas, la periodista Martha Figueroa reportó en Con Permiso que Paola presuntamente se mostró muy insistente y emocionada de que el chileno llegara al foro de su noticiero.

No, ojalá tuviera esas anécdotas así de bonitas que compartirlas. Fue al programa en la mañana a platicar de la obra ' Jesucristo Súper Estrella ' pero además ya vi que hicieron todo un cuento de que yo pedí que fuera específicamente él. La verdad no", aclaró la periodista.

Además, agregó que se le hace alguien muy guapo y le cae muy bien, pero no sabe siquiera si él tenga pareja.

Me cae perfecto, me parece por supuesto guapísimo pero no, ni si quiera sé con quién está y con quién duerme y lo súper respeto, no".