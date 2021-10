Tragedia en Televisa: Jorge Ortiz de Pinedo alista su muerte y confirma grave enfermedad

Ciudad de México.- El primer actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo reveló la extraña enfermedad que padece luego de haber fumado durante 50 años, misma que lo obligó a mudarse a Acapulco, Guerrero.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, el comediante del Dr. Cándido Pérez confesó que padece una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que le dificulta respirar, por lo que deberá usar oxígeno por el resto de su vida.

Debido a la gran altitud de la CDMX, Ortiz de Pinedo ha recurrido al puerto de Acapulco luego de que su vicio por el cigarro afectara enormemente su salud. Por esta razón, el productor de Cero en Conducta suplicó al público no fumar.

Yo tengo una condición física un tanto extraña. Tengo EPOC por haber fumado 50 años de mi vida. No fumen, se los recomiendo de todo corazón. No hagan caso a la publicidad de los cigarrillos, que no los inviten. Es una adicción tremenda y gravísima. Yo fumé y casi me muero", confesó.

En 2013, al actor de Una Familia de Diez le fue diagnosticado cáncer de pulmón. En 2017, le extirparon parte del pulmón izquierdo. Desde entonces comenzó a utilizar oxígeno para asistir su respiración.

Además, tras padecer cáncer de pulmón en dos ocasiones, cuando viaja a la CDMX por trabajo debe usar un concentrador de oxígeno, asegurando que para él es algo muy duro pues solo aguanta unas "3 o 4 horas sin este concentrador".

Me faltan dos pedazos de pulmón que me quitaron, entonces a mí no me conviene estar en la altitud de la Ciudad de México, 2,250 metros sobre el nivel del mar, es muy duro para mí porque hay menos oxígeno", dijo.

"El concentrador me avienta oxígeno, entonces me ayuda a suplir el poco oxígeno que yo puedo respirar en la Ciudad de México", señaló.

A pesar de que este aparato le funciona como una especie de pulmón artificial, la recomendación de los médicos para el comediante es que pase el menor tiempo posible en la CDMX, ya que su salud sería deteriorada de forma acelerada.

En 2019, Jorge Ortiz de Pinedo comentó que ya dejó su voluntad anticipada, la cual detalla qué debería hacer su familia si padece un cuadro de enfermedad terminal, además de que ya decidió la herencia que le dejará a sus hijos.

El primer actor de 73 años ya alistó todo para su muerte, pues dio instrucciones a su familia y detalló cómo quiere pasar a mejor vida.

Tengo además firmada mi voluntad anticipada de que en caso de que me ocurra un evento drástico y trágico en el cual no tenga recuperación: que no me revivan (...) (Que) me dejen ir tranquilamente con dignidad, que no me hagan traqueotomías, que no me den electroshock", dijo.