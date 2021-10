Tras escándalo con periodista, filtran VIDEO de la agresión hacia seguridad de Aracely Arámbula

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A casi una semana del encontronazo que vivió Aracely Arámbula con diversos reporteros en Los Ángeles, han salido a la luz imágenes donde se observa que un día antes la periodista Nelssie Carrillo golpeó a un elemento de seguridad de la cantante y actriz.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Después de que la reportera emprendiera acciones legales contra la ex de Luis Miguel, ahora en el programa Suelta la Sopa se ha difundido un video en el que se observa a Nelssie molesta con el hombre que trabaja para Arámbula.

En el clip se escucha que Aracely intentaba charlar con Carrillo, pero la periodista increpó al hombre que tenía el celular de su camarógrafo y tras soltarle dos manotazos le preguntó: "¿qué te importa estúpido?, ¿por qué le borras sus cosas?".

Por su parte, el elemento de seguridad únicamente se alejó de la reportera, mientras la actriz y el camarógrafo observaban la acción de la comunicadora.

Luego de transmitir las imágenes, Aylín Mujica comentó que su colega se encontraba afligida por esta situación. "Ella misma me comentó: 'lo que más tristeza me da, es que sea solo por una nota ¡caray!, ya saben que no me gusta enseñar a mis hijos, no me gusta estarlos exponiendo'".

Finalmente, en el programa manifestaron que por el momento Aracely Arámbula no tiene intenciones de proceder legalmente contra Nelssie Carrillo por las acciones que se llevaron a cabo un día antes del atropellado encuentro que la artista tuvo con la prensa y que se viralizó en redes sociales.

Por su parte, la periodista sí demandó a la actriz mexicana por permitir que su trabajador le quitara el celular al colaborador de Nelssie y borrara las imágenes que había captado, debido a que 'La Chule' estaba acompañada de sus hijos Miguel y Daniel, producto de su relación con Luis Miguel.

Fuente: Agencia México