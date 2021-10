Tras traición a Televisa y abandonar TV Azteca, famosa actriz deja en shock con fuerte noticia

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien dejó Televisa y TV Azteca para probar suerte en otra empresa, sorprendió a miles de televidentes debido a que hace unas horas dio una fuerte noticia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la guapísima artista oaxaqueña Mayra Rojas, quien hace unos años sufrió la dolorosa partida de su hermana Lorena Rojas víctima de cáncer de mama.

La artista de 57 años se ha desarrollado como actriz en varias producciones tanto de Televisa como Bajo un mismo rostro (1995), Imperio de cristal (1995) Valentina, Baila conmigo (1992), entre otras. Mientras que en TV Azteca realizó Corazón en condominio (2013-2014), Amor cautivo (2012), Prófugas del destino (2010-2011), Quiéreme (2010) y muchas más.

Pero hace unos meses, Rojas sorprendió al anunciar que un estrenaba programa llamado Mamá Dice en Multimedios con Violeta Isfel y Jimena Férez.

Hace unas horas Mayra ofreció una entrevista al programa Sale el Sol y aquí confesó que hace unos meses se detectó una bolita en el seno que le sacó tremendo susto pues su hermana Lorena falleció hace 6 años a causa del cáncer de mama.

Hace como seis meses me salió una bolita justo en el pezón y se me alació el pelo corazón y ve nomás como lo tengo", explicó.

Afortunadamente, la actriz se atendió a tiempo y pudo confirmar que esto no era nada de cuidado y quedó completamente descartado que esté enferma.

Fui al doctor y dije 'sí duele la bolita, no me deja dormir', me hice una mastografía y nada, me dicen que hay una inflamación en los ductos mamarios, estoy un tratamiento hormonal y con las hormonas parece que estoy amamantando al país", relató.