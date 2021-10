Bomba en Televisa: Conductora de 'Hoy' se confiesa en vivo y admite que fue amante de Andrés García

Ciudad de México.- Una famosa actriz y exmodelo, quien forma parte del programa Hoy, se sinceró en una reciente entrevista y confesó que mantuvo un fugaz romance con el primer actor de Televisa Andrés García hace varias décadas y admitió que nunca se enamoró y solo fueron amantes.

Se trata de la artista mexicana Anel Noreña, quien fue esposa de José José y le dio sus primeros hijos al cantante, José Joel y Marysol Sosa. Actualmente la mujer de 77 años aparece en el matutino de Las Estrellas conduciendo la sección 40 y 20 donde comparte tips y recomendaciones para adultos mayores.

Durante una entrevista exclusiva con Sale el Sol, la exesposa del 'Príncipe de la Canción' confesó que nunca estuvo enamorada de don Andrés y que en realidad solo se trató de un amorío.

Tuvimos una relación bonita, la verdad, no era una cosa permanente, era un… ¿cómo te diré?... una brisa de juventud, en donde lo único que sí se juega es con los deseos, porque no hay amor, en ese momento no creo que haya amor”.