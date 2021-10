Cambios en Televisa: Productora de 'Hoy' confirma salida de Galilea Montijo; se va de México

Ciudad de México.- Andrea Rodríguez Doria, productora del programa Hoy, rompió el silencio a las afueras de Televisa y confirmó que Galilea Montijo sí abandonó el matutino de Las Estrellas porque dejará México.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Reporteros les preguntaron a la productora y a Andrea Escalona sobre la fallecida Magda Rodríguez, quien este jueves habría cumplido 58 años de vida y contaron cómo la celebrarán a casi un año de su muerte.

Mientras que Escalona agradeció a ejecutivos y a la empresa por su cobijo y atenciones siempre tras el deceso de su madre, Andrea relató que a su hermana le encantaban sus cumpleaños, por eso planeaban honrarla con una misa y una comida especial el fin de semana.

Posteriormente, reporteros la cuestionaron sobre los cambios en el matutino y si continúan para el 2022 en la producción y el elenco.

Además, le mencionaron que Arath de la Torre ya les confirmó que le renovaron contrato por un año más y Andrea se mostró sorprendida.

Para él, ah no sé... yo te hablo de mí. No tengo ninguna de las dos cosas pero sigo trabajando porque si algo aprendimos de Magda es a vivir el hoy y ya hice mi escaleta de mañana. Seguro, si Dios quiere, mañana lo hago".

Volviendo al tema de Gali y su ausencia en el programa durante las últimas semanas, preguntaron si es verdad que la tapatía ha tenido que faltar por alguna situación relacionada al conflicto legal de su comadre Inés Gómez Mont, quien es buscada por la Interpol en 180 países.

Además de negar eso, confirmó que la conductora sí saldrá de México próximamente como se había rumorado, aunque aseguró que era por motivos de un trámite de trabajo y no para hacerse estudios de salud como se dijo anteriormente.

Pues la vieron hoy, aquí está Gali. El martes no vino porque fue a sacar su visa de trabajo . 'El Negro' Araiza no vino hoy porque se sintió malito. Paul Stanley a veces no viene, Lambda García ya no está y ya lo explicamos", añadió.

Agregó que la razón por la cual hace ese trámite es por un proyecto laboral tiene que lleva haciendo desde hace años: "Tiene que hacer unas cosas a Estados Unidos del Teletón".

Por otro lado, Andrea Escalona desmintió que Galilea esté involucrado en algún problema legal como se está especulando.

Finalmente, les preguntaron si es verdad que la tapatía tiene una afección cardíaca y se le ha subido la presión por las secuelas del Covid-19 y por eso había estado mal de salud, la productora contestó que sí pero tranquilizó a reporteros, asegurando que no era grave.

Hasta ahora se desconoce cuándo se irá Galilea (aunque el Teletón siempre es en fechas decembrinas) y por cuánto tiempo, además de que no se sabe si será temporal o si la presentadora podría tomarse un tiempo fuera de manera indefinida.

Como se recordará, 'La Gali' ya lleva 14 años al aire en el programa y ella misma confesó el año pasado que ha querido irse, pero en Televisa no la han dejado.

Cada año le pido a la empresa si me deja salir pero la empresa me dice: 'No, quédate otro año, quédate otra vez con esta producción'. Yo la verdad hago lo que la empresa me diga. Amo lo que hago, no es que esté cansada pero ya voy a cumplir 13, 14 años", dijo Gali en 2020.