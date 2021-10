En la ruina y endeudado: Tras pleito con Legarreta, exhiben en TV Azteca a exconductor de 'Hoy'

Ciudad de México.- Exhiben que un polémico exconductor del programa Hoy, quien tiene un fuerte pleito con Andrea Legarreta luego de culparla por haber estado durante años de Televisa tras ser galán de telenovelas durante casi 30 años, está en la ruina.

Se trata del controversial actor y presentador Alfredo Adame, pues en entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, el abogado de su exesposa, Diana Golden, mencionó que no tiene dinero ni siquiera para pagarles una deuda de más de 20 mil pesos.

Pese a que Adame ha manifestado en diversas ocasiones que no tiene ningún problema económico, al parecer el estar tantos años vetado de Televisa le habría costado bastante, pese a que él siempre dijo que no le afectó y culpó a Legarreta de sus males.

Televisa no me hizo nada, quiso matarme de hambre, quiso destrozarme la carrera y no pudo. Me bloqueó, me vetó con todas las televisoras y sabes por qué, todo fue por asuntos de Andrea Legarreta y su pandilla de rufianes", dijo entonces.