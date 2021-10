¿Furioso? Así reaccionó Vadhir al enterarse de la estatua de Eugenio Derbez, en TV Azteca

Ciudad de México.- Tras los recientes actos de vandalismo hacia la estatua que el gobierno del Estado de Guerrero colocó en homenaje a Eugenio Derbez en Acapulco, Vadhir Derbez reaccionó recientemente ante los medios.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante un encuentro con la prensa, en los Eliot Awards, el actor y cantante reveló no estar enterado de los actos violentos al monumento de su padre, sin embargo, en la entrevista que fue retomada por el programa matutino de TV Azteca, Venga la alegría, señala que no es algo que les preocupe.

Argumentó que si los habitantes del puerto de Acapulco desean darle su propio toque a la estatua del actor, está bien pues no pasa nada y no hay nada de qué preocuparse.

Según yo no, la verdad no estoy muy enterado del tema. Si la gente le quiere dar su toque a la estatua, pues adelante. No es un tema que hablemos o estemos preocupadísimos, la verdad no pasa nada", dijo.