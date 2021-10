Hermana de Britney Spears habría sido presionada por su padre para que abortara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La hermana de Britney Spears escribió su autobiografía titulada Things that I Should Have Said (Cosas que debería haber dicho). Entre los muchos temas que aborda, Jamie Lynn Spears destapó fuertes episodios de su vida que la marcaron, un ejemplo de ellos es la presión que su padre ejerció sobre ella para obligarla a abortar.

La menos de las Spears contó que cuando se embarazó a los 16 años tanto James Parnell Spears como su equipo de trabajo la bombardeaban con comentarios acerca del destino del bebé.

Vinieron a mi habitación tratando de convencerme de que tener un bebé en ese momento de mi vida era una idea terrible".

Al considerar que el primogénito de Jamie arruinaría su carrera, le propusieron tomar pastillas o bien, aceptar darlo en adopción. A decir de la protagonista de Zoey 101, " todos a mi alrededor solo querían hacer este problema desaparecer y estaban seguros de que la terminación de mi embarazo sería la mejor solución".

Asimismo, la actriz reveló otro escenario en el que fue violentada por su padre, quien la encerró y le arrebató su teléfono celular para evitar que compartiera la noticia de gestación con alguien externo, incluso se le prohibió contarle a la intérprete de Oops!... I Did It Again.

La necesitaba más que nunca y ella no pudo ayudarme en mi momento más vulnerable. Hasta el día de hoy, el dolor de no poder decirle a mi hermana todavía perdura".

