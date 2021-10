¡Lo destrozó! Actriz de Televisa hace pedazos a Kunno tras su paso por '¿Quién es la máscara?'

Ciudad de México.- De nueva cuenta el influencer regiomontano Kunno está dando de qué hablar tras su polémica participación en el reality de Televisa ¿Quién es la máscara? pues recientemente una actriz de la misma empresa lo hizo pedazos.

La artista española Aroa Gimeno, quien ha participado en melodramas de San Ángel como La Sombra del pasado, La Piloto, El Capo y más, aprovechó sus redes sociales para enviar un tajante mensaje al joven nacido en Nuevo León por autonombrarse artista.

La originaria de Baracaldo, España, compartió a través de su perfil de TikTok un video en donde Kunno aparece explicando que él considera que ya no solo es una personalidad de las redes sociales y se llama "celebridad".

Hoy es día yo ya no me considero tiktoker, yo la verdad me considero lo que soy, una celebridad, un artista", explicó el regiomontano en una entrevista.