¿Luto en Televisa? Galilea Montijo confiesa salida de 'Hoy' y grave enfermedad; sufrió un derrame

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, reveló que padece una grave enfermedad hereditaria y aclaró si se quedará o no en el matutino de Televisa el próximo año, además de pronunciarse sobre la ficha roja contra su comadre Inés Gómez Mont.

La tapatía fue abordada por la prensa a su salida de Televisa y fue cuestionada sobre su estado de salud, pues el reportero Edén Dorantes le comentó que ha tenido a todos preocupados con su ausencia en el programa y los rumores que circulan.

Yo trabajando... he estado muy al pendiente de mi salud. Me asusté un ratito, unos días... el doctor me mandó unos días de reposo", dijo.

Además, agregó que todo esto es derivado de las secuelas de Covid-19 que padece tras haberse contagiado dos veces del virus, sin embargo, confesó que sí se asustó bastante pues su cardiólogo le dio una mala noticia: Quedó hipertensa de por vida y tiene problemas en el corazón.

Mi cardiólogo me mandó a unos días de descanso, ya les había comentado las secuelas de Covid que traía. Me asusté porque me empecé a sentir muy mal unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos y dolores de ojos que me dan. Eso de la presión, literal me quedé hipertensa. Lo del derrame de corazón bueno pues estoy con medicamento, la pericarditis también".

"Traigo mi aparato de la presión. Antes cargaba tacones en la mano, ahora con el aparato. Todo bajo control. Sí es cosa seria, pero todo bajo control", mencionó la tapatía.

Además, reveló que sufrió un derrame en el corazón por culpa del virus y compartió el diagnóstico de su médico y si su vida podría estar en riesgo.

Lo que me cuenta el cardiólogo es que un derrame del corazón suena escandaloso pero cuando el corazón se siente atacado pro algún virus, el mismo corazón expulsa un líquido para protegerse y ese líquido hay que quitarlo con medicamentos. Me dijo: 'No te vas a morir de eso, es controlable'. Como cualquier enfermedad, si es detectado a tiempo no hay ningún problema, pero sí es de ponerle atención".

Galilea comentó que tras ser detectada con hipertensión, tendrá que ser medicada para toda la vida, pues la enfermedad la tendrá por siempre. Además, reveló que una tía de ella murió a los 21 años de varios infartos, revelando que es hereditaria.

Sí... la hipertensión, una vez que eres detectada hipertensa ya es para siempre. Lo tiene mi mamá, sufrimos mucho en la familia de hipertensión así como del corazón (...) Una tía mía, hermana de mi mamá, murió a los 21 años con 8 infartos cardíacos, entonces me tengo que cuidar".

Al ser cuestionada sobre Inés Gomez Mont, quien ya es buscada por la Interpol en 190 países junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, la conductora prefirió no pronunciarse.

Es un tema muy delicado que de la última vez ya me quedo con mi experiencia, no voy a volver a tocar el tema porque luego se comentan cosas que ni al caso. Yo creo que no ayudo nada sobre el tema, no sé nada del tema y ahí me voy a quedar".

Finalmente, Montijo agradeció a la empresa por darle unos días de descanso para ver a su mamá en Guadalajara, Jalisco: "Me ayudó mucho ver a mi mamá, tenía muchas ganas de verla. Ella quería venir para acá y muero por tenerla acá pero agarré esos días que me dio a producción, lo cual agradezco. Para la empresa siempre primero es la salud, me mandaron a descansar un ratito".

Al ser cuestionada sobre lo que declaró Arath de la Torre sobre que ejecutivos de Televisa le dieron luz verde para estar un año más en el matutino, Gali se mantuvo al margen al no poder confirmar si se queda o no, asegurando que quiere hacer otros proyectos.

Yo eso lo veo hasta finales de año, ya saben que yo feliz de la vida de continuar en 'Hoy' hasta que la empresa me diga y mientras mis jefes me digan que quieren que yo esté, feliz. Tengo muchas ganas de hacer otras cosas eso sí, ya lo saben mis jefes pero si ellos quieren y el público quiere que continúe en 'Hoy', yo feliz de seguir trabajando todos los días", concluyó.

