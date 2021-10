"¡Peluche en el estuche!": Pati Chapoy acepta invitación para subir al 'volante' con el 'Escorpión Dorado'

Ciudad de México.- La conductora de Ventaneando, Pati Chapoy durante una entrevista por su participación en los premios Eliot Awards 2021, confesó que si estaría dispuesta a subir al 'Volante' con el 'Escorpión Dorado'.

No está de más el decir que la presentadora tiene una excelente relación con Alex Montiel, quien da vida al conocido personaje por lo que falta poco para que ocurra lo impensable hasta hace unas horas.

Y es que el también periodista ha podido reunir a personalidades como Bárbara del Regil, Belinda, Danna Paola y Luisito Comunica, en su tan aclamada sección, la cual incluso a sido copiada por otros influencers.

El compromiso, aquí a cuadro, en su propio programa, es para la señora Pati Chapoy porque me dijo, ella me dijo, invítame, es cierto, yo le dije, y no sé si ya se va a animar: ¿se va a subir Al volante señora?", le dijo el 'Escorpión Dorado' a Chapoy.