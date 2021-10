¿Se va a TV Azteca? Tras 18 años en Televisa y fracasar en 'Hoy', conductora sale del aire

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este viernes 22 de octubre, ya fue eliminada la primera pareja del reality Las Estrellas Bailan en Hoy en el matutino Hoy de Televisa, dejándolos fuera de la competencia al no poder convencer a los jueces ni al público.

Se tratan del locutor Bazooka Joe y la actriz y conductora Fernanda López, exesposa de Alexis Ayala, quienes apenas reunieron 26 puntos luego de que sus pasos de baile y carisma no pudieran salvarlos de ser sacados del aire.

Ambos apenas reunieron 26 puntos y fueron la primera pareja eliminada pues las otras dos semanas no tuvieron. Como se recordará, durante la primera no salió nadie por decisión de la producción en la segunda, renunció Alejandro Ávila por una lesión.

Bazooka Joe y Fernanda López bailaron al ritmo de Hit the road, Jack, sin embargo, no pudieron dar lo mejor de ellos. Aunque jueces indicaron que la exconductora de Está Cañón tuvo un buen desempeño, no dijeron lo mismo a Bazooka Joe.

El panel de críticos tundieron al locutor por no haberse aprendido bien los pasos y olvidar la coreografía. Esto terminó por 'hundir' también a la actriz y hacer que fracasaran, lo cual ya no fue perdonado y salieron.

Fernanda, nacida en Colombia, debutó en Televisa en el 2003 y ha participado en telenovelas como La mujer del vendaval y en 2007 estuvo como conductora en Está Cañón, programa de Yordi Rosado.

Además, hace unos meses hizo oficial su divorcio del galán de telenovelas Alexis Ayala, quien provocó polémica por estrenar romance con la actriz Cinthia Aparicio, quien es casi 30 años menor.

Hasta ahora, Fernanda no tiene ningún proyecto en puerta, por lo que queda esperar para verla otra vez en la pantalla chica.

