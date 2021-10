Sherlyn enternece las redes sociales con encantador VIDEO junto a su hijo André: "Muero de amor"

Ciudad de México.- La actriz y cantante Sherlyn, enamoró las redes sociales al aparecerse recientemente con un tierno video en sus redes sociales.

Fue el perfil de Instagram de la famosa el cual se vio abarrotado de reacciones de parte de sus fans, quienes se mantienen al pendiente de cada una de sus publicaciones.

En el clip publicado, Sherlyn se muestra en pijamas mientras abraza a su pequeño hijo André, quien no para de sonreír a la cámara mientras su madre le dedica el tema Índigo, éxito recién estrenado de Camilo y Evaluna.

Ante la emoción y amor que la famosa le proyecta a su bebé, este se desespera y la abraza muy fuerte, imagen que logró conmocionar a cientos de sus seguidores quienes, además de casi 35 mil Likes le dejaron casi quinientos mensajes.

No no no no … me muero de amor. ¡Qué hermosura!".