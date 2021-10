¡Shock en Televisa! Michelle Renaud se confiesa sobre 'embarazo' con Danilo Carrera: "Estoy feliz"

Ciudad de México.- Desde hace unas semanas surgió el rumor de que la guapísima actriz de Televisa Michelle Renaud podría estar embarazada por segunda vez pero este bebé sería el primero que tendría con Danilo Carrera.

El originario de Ecuador y la estrella mexicana se han negado a hablar públicamente de su relación desde que volvieron, pues como se recordará tuvieron una ruptura hace algunos meses pero al poco tiempo se dieron una nueva oportunidad.

Durante una reciente entrevista con el programa Hoy y otros medios de comunicación, Michelle fue cuestionada sobre su supuesto embarazo y su respuesta causó aún más dudas.

Aunque no detalló si es real que está esperando a su segundo retoño, la protagonista de Hijas de la Luna aseguró que este año ha estado cargado de muchas cosas buenas. ¿Será que sí está embarazada?

Aparte cumplí 33, que es con el número con el que mi mamá siempre se me revela, yo sabía que en el 33 me iban a pasar cosas importantes y desde que fue el 9 de septiembre y me empezaron a cerrar la película, fue de 'no manches ma, sí estás cañona'", añadió.