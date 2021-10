Subió 30 kilos: Tras cirugía y 35 años en Televisa, actriz pierde exclusividad y llega a TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida y muy recordada actriz de Televisa, quien actualmente aparece en el melodrama Vencer el pasado, dejó en shock al hacer confesiones sobre su vida en la competencia TV Azteca luego de un radical cambio físico.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Gaby Rivero, quien saltó a la fama por dar vida a la 'Maestra Jimena Fernández' en Carrusel y Carrusel de las Américas, fue una de las actrices más populares de Televisa, sin embargo, desapareció de la pantalla chica por muchos años para dedicarse a su familia.

La mexicana, quien participó en melodramas como Tres veces Ana, Piel de otoño, Pasión y Lo que la vida me robó, se sometió a una delicada cirugía en el 2011 para que le retiraran la matriz, lo que le provocó un fuerte desbalance hormonal.

A raíz de esto, su "vicio por los carbohidratos" como ella misma lo confesó con Mara Patricia Castañeda, subió mucho de peso, al grado de que cuenta que muchos que se reencuentran con ella ahora le hacen algún comentario sobre su figura.

Me quitaron la matriz y ahí te cambia... la tiroides, las hormonas, se me desbalanceó todo y cuando no estaba trabajando sí le metí al pan. No soy dulcera, soy de salado pero como de pan, queso, las cosas que engordan. Los carbohidratos, las harinas blancas, que son los que te suben, yo soy adicta a eso. No tengo vicios pero eso es mi vicio", reveló hace unos meses.