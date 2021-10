¿Televisa o TV Azteca? Tania Rincón revelaría dónde se come mejor sí en 'Hoy' o en 'VLA'

Ciudad de México.- El pasado 2019, Tania Rincón impactó a su audiencia en TV Azteca para revelar que tras pasar más de una década en en la televisora de Ricardo Salinas Pliego había decidido dejar la empresa de Ajusco para mudarse a San Ángel.

Como Rincón había trabajado en Venga la Alegría, programa matutino de TV Azteca, y tras llegar a Hoy el pasado 11 de octubre, las comparaciones no se hicieron esperar, por lo que durante le programa de radio, La Camisera, la conductora fue interrogada sobre su experiencia al arribar al show de variedad de Televisa.

Tania contestó que aún se estaba acoplando, ya que se trata de un equipo nuevo, por el cual siempre ha sentido gran admiración, pero esto no evita que ella dé su mejor esfuerzo al momento de trabajar.

Me estoy acoplando a un nuevo equipo. Los he admirado desde siempre, pero no es llegar a fanearme, es llegar y hacer tu chamba lo mejor posible.