(VIDEO) Juan Soler se destapa en temas del corazón: "No busco una mujer ocasional"

Ciudad de México.- En una edición del programa de entrevistas liderado por Isabel Lascurain, el actor Juan Soler destapó la forma en la que le gusta relacionarse con las mujeres, así como aquella que rechaza por completo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En el encuentro entre la creadora de contenido y el codiciado actor se respondieron preguntas acerca de su gusto por los animales, gustos cinematográficos y vida familiar durante la infancia, sin embargo, una de los temas que llamaron la atención del público fue sus vínculos sentimentales.

Hace tres años, Soler y Maki Moguilevsky anunciaron ante los medios de comunicación que estaban separados, después de 15 años de un sólido matrimonio, lo que suscitó duda sobre la disponibilidad en el corazón del famoso para nuevas personas.

Si bien confesó que no le había cerrado la puerta al amor e incluso tuvo una novia, Juan aseguró que no busca un romance ocasional, pues prefiere la historias duraderas, por lo cual se definió como un "tipo clásico y conservador".

Yo soy de los que sí se casó para toda la vida, sigo pensando de esa forma, soy clásico. Como no busqué mujer, como no busqué diversión, como no busqué el escape, como mis amigos que decían: 'Vámonos de go***s y a chupar'".

En este sentido, el protagonista de telenovelas tiene claras sus prioridades, siendo una de éstas su familia. A la par, dejó en claro la madurez con la que aborda las relaciones.

No quiero una mujer ocasional, no quiero eso, no soy eso aparte, nunca fui eso. Sí me declaro un tipo clásico y conservador. Sí quiero mi mujer es mi familia. Mi familia es mi eje y es lo que realmente siento".