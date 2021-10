Gustavo Adolfo Infante hace pedazos a primer actor de Televisa; dijo que no extraña al 'Loco' Valdés

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa Sergio Corona fue duramente criticado por el periodista Gustavo Adolfo Infante debido a que hizo polémicas declaraciones por la desgarradora muerte de quien fuera su gran amigo Manuel 'El Loco' Valdés.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación, el intérprete de la exitosa serie Como dice el dicho dijo que la familia del 'Loquito' no lo ha buscado para que participe en su bioserie, sin embargo, resaltó que él no piensa participar en ella.

He sentido mucho la muerte de muchos compañeros y amigos, pero yo me quedo con el agradecimiento de haberlas conocido... a Manuel ya no lo extraño eso, recuerdo a Manuel con todo cariño, pero qué lástima que ya no está", expresó.

El histrión y bailarín mexicano no tuvo reparo en hablar en torno a su enemigo de apuestas por el clásico América vs Chivas y añadió:

"Disfruto su recuerdo, no es honrar su memoria... no me han invitado y si me invitan no voy ¿qué puedo hablar de él?, ir hablar de Manuel no me lleva a nada, eso es mío".

Desde el programa De primera mano en Imagen TV, Gustavo dijo que don Sergio se merece todo el respeto del mundo pero afirmó que no está de acuerdo con la forma en la que se expresó.

Dar entrevistas enojado todo el tiempo y contestándolo todo mal no me parece bueno... verte tan malhumorado mejor no des entrevistas y dice 'no me voy a llevar a ningún lado', pero esto es homenajear a un grande, a alguien que dices que fue tu gran amigo", resaltó Adolfo Infante.

Y añadió el periodista: "Qué manera de contestar tan fea... y el señor Corona de entrada así contestar grrr (hace muecas), no contestes mejor".

Fuente: De primera mano