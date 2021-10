Hija de Héctor Parra, actor de Televisa, denuncia al abogado de su papá por este delito

Ciudad de México.- Tres policías de investigación llegaron al despacho de abogados del jurista de Héctor Parra, el actor que fue denunciado por su hija Alexa Parra por el delito de abuso. Presentaron un documento en el que se le informa de la querella iniciada por la víctima bajo el delito de "Revelación de secretos".

Según indica el papel, la hija menor de Parra pide como medida de precaución que la defensa de su padre tenga prohibido realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima y personas relacionadas con ella. El abogado, José Luis Guerrero considera esta acción como un acto de intimidación.

Desconozco por qué llega este documento en este momento porque no hemos revelado ningún secreto por parte de la víctima, yo no tengo el gusto de conocer a la víctima más allá de los momentos procesales, nunca he hablado con ella, por eso lo considero un acto irregular e intimidatorio", dijo Guerrero en entrevista.