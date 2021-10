¿Mejor que en Televisa? Dulce María reacciona a la versión de 'Rebelde' en Netflix: "Me gustó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La nueva versión de Rebelde ya está a punto de estrenarse a través de Netflix y, aunque todavía se desconocen algunos detalles acerca de la trama de la cinta, la actriz Dulce María se pronunció al respecto y dio sus primeras impresiones.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La exintegrante de RBD y protagonista de la serie mexicana en Televisa, dijo que la generación que creció con Rebelde seguramente se sentirá celosa del remake, sin embargo, la versión lanzada del tema principal la llenó de nostalgia pues la hizo recordar su éxito en el melodrama.

Es muy curioso, hicimos la telenovela hace 17 años. Nuestra 'generación Rebelde' es muy celosa, así que habrá qué ver como lo toman ellos, pero a mí me gustó verlo y pensar que hace tanto yo estaba ahí. Siempre va a ser algo muy importante que recordaré con mucho cariño", reveló para la revista Quién.

Tras ser lanzado el videoclip, la publicación recibió algunos comentarios hacia la producción de la serie, en forma de crítica por las modificaciones.

"Escuché esta nueva versión por morbo pero definitivamente no me hizo cantar o bailar como con la original", "No es que esté mal hacer nuevas versiones de las canciones, es solo que cuando escuchas Rebelde solo piensas en Anahí diciendo 'mientras mi mente viaja', ¿sabes?". "El video es horrible, esto no me motiva a ser rebelde sino un influencer mediocre como muchos de los que hay hoy en día", comentaron.

Fuente: Infobae