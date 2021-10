No tenía para comer: Tras 15 años en TV Azteca y desaparecer, actor llega a Televisa con dura noticia

Ciudad de México.- El famoso actor y cantante Víctor García, quien trabajó durante más de 15 años en TV Azteca, apareció como invitado en un famoso programa de Televisa donde confesó que en un punto de su vida no tenía ni para comer.

Durante su participación en la primera generación del exitoso reality La Academia logró quedarse con el segundo lugar. En el año 2003 el Ajusco le dio la oportunidad de debutar como actor en en la telenovela Dos chicos de cuidado en la ciudad y aquí comenzó su larga trayectoria con esta empresa.

En el 2017 por fin renunció a esta televisora y se cambió a la empresa de San Ángel donde se le dio la oportunidad de unirse al elenco de Por amar sin ley. Pero tras terminar este proyecto, poco se supo de él. Incluso hace unos meses sus fans especularon que estaba desaparecido debido a que el intérprete de Otra vez dejó de compartir contenido desde los últimos días de noviembre de 2020 hasta mayo de 2021.

Hace unas semanas, el artista regresó a los medios pues está promocionando su nuevo sencillo y fue invitado a participar al programa Miembros al Aire en donde hizo inesperadas revelaciones.

Víctor contó que uno de los momentos más duros que vivió cuando comenzó su carrera fue viajar desde Tamaulipas a la Ciudad de México para buscar una oportunidad, aún sabiendo que no tenía nada.

He pasado momentos complicados y veo la raza que se viene de Tampico seis meses y dicen 'está requetecomplicado' ¿qué tal? apenas sienten los guamasos del hambre, no es presunción no se lo deseo a nadie, yo pasé tres días de hambre ¡de hambre! yo llegué a vivir con 10 o 20 pesos", reflexionó.