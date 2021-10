¡Se rapó! Al borde del llanto, Mariana Rodríguez corta su cabellera, por una buena causa

Ciudad de México.- La esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez, conmovió las redes sociales al compartir una serie de videos en los que revela que estaba a punto de perder su cabello.

Fue por medio de sus historias en Instagram donde la influencer, al borde del llanto, anunció que estaba a punto de raparse como símbolo de solidaridad hacia un niño con leucemia.

Hoy me voy a rapar", se le escucha decir en la grabación.

Argumentó que en Capullos hay varios niños con leucemia quienes no han sido llevado a sus quimioterapias. Agrega que, antes de presidir el DIF de Nuevo León, conoció a un niño al que decían se sentía feo cuando se le caía su cabello, durante el tratamiento.

En las últimas semanas le han tenido que aumentar la quimio y ya se le está cayendo el pelo. Sólo que la está pasando un poquito mal, porque se le estaba haciendo una dermatitis en una sonda que tiene. El día de hoy me voy a rapar con él, no quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo. Así que estas horas son las últimas que me van a ver con este cabello", señaló.