Caso 'Rust': El empleado que le dio el arma a Alec Baldwin tendría quejas de negligencia previas

Nuevo México, Estados Unidos.- El pasado sábado, 23 de octubre, salió a la luz un documento oficial en el que se revelaba que el subdirector, Dave Halls, habría sido quién le entregó el arma de utilería a Alec Baldwin, con la que accidentalmente terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, durante la filmación de una escena de la película: Rust.

De acuerdo con información de CNN obtenida de dos personas que ya habían trabajado con Halls previamente, el subdirector ya tenía denuncias previas sobre su "desprecio" por los protocolos de seguridad para el uso de de armas y pirotecnia, carriles y salidas de incendios bloqueados; además tiene algunas quejas de acoso por parte de algunas compañeras de trabajo.

Una de las trabajadoras que denunció a Halls, fue la fabricante de utilería de Iaste, local 44 y pirotecnia, Maggie Goll, quien declaró para CNN que ella había trabajado con el subdirector en Into the Dark, entre los meses de febrero a mayo del 2019; sin embargo, el trabajador no informó a los actores que habría un arma de fuego en algunas escenas, por lo que el asistente maestro de utilería le "exigió" hacerlo diariamente, de lo contrario nadie se habría enterado de este detalle.

En el documento judicial se revela que Halls fue quien le entregó el arma a Baldwin, mientras gritaba las palabras "arma fría", lo que significa que se trataba de un objeto de utilería seguro para los presentes.

