¡Conmoción en Televisa! Famoso cantante y actor sufre accidente y se quema el rostro

Ciudad de México.- Este fin de semana trascendió que Omar Yubeili sufrió un accidente que le provocó quemaduras en el rostro, situación que lo mandó al hospital en donde, según sus propias palabras, ya se encuentra recuperándose.

A través de sus redes sociales, el cantante y actor publicó un video y un par de fotografías en las que se muestra con y sin vendas en la cara e informa a sus seguidores que sufrió un percance con la llave del gas cuando se encontraba en casa.

Se me adelantó el Halloween . Y me lleve un susto cabr***n. Fue mi culpa, deje una llave de gas abierta casi nada y con eso, bastó para que pasara esto".

Más allá de qué tan grave estuvo la quemadura (y que conste que yo siempre dije que se veía más de lo que era, por las vendas) el p*nche miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico… no saber si iba a poder llevar comida a casa… eso fue lo más difícil", escribió.