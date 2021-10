Era albañil: Tras 20 años en Televisa, famoso actor los cambia por TV Azteca y da exclusiva a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor cubano Julio Camejo, quien tiene más de 20 años de trayectoria en Televisa, volvió a aparecer en el programa Venga la Alegría debido a que dio una fuerte exclusiva.

El conocido galán de telenovelas, quien fue albañil y hasta bailarín de Thalía antes de que lograra alcanzar la fama, fue víctima de un asalto a mano armada hace unas semanas y decidió conversar con el matutino de TV Azteca para hablar al respecto.

En aquel terrible momento, el ladrón se llevó el estéreo y computadora central del auto de Camejo luego de apuntarle con un arma.

A través de las cámaras y micrófonos del programa de Azteca Uno, el nacido en La Habana, Cuba, le envió un tajante mensaje al atracador: "A ti que me robaste lo que me he ganado, me puedes quitar lo que con trabajo compré pero no voy a permitir que me robes mi pasión, mi pasión ni se compra ni se vende, no porque me hayan quitado algo de mi trabajo voy a dejar de dar, no voy a dejar de dar un ser dadivoso".

Asimismo, el intérprete de melodramas como Destilando amor declaró el terrorífico momento que vivió mientras estaba siendo asaltado, pues las cosas pudieron haber acabado en una tragedia.

Es algo impactante, dices 'en serio sientes que tienes el derecho a robarme' y no solo a robarme, sino a apuntarme y en un susto y en cualquier sirenazo, galas el gatillo y se acabó", explicó.

"Aceptar el error y agradecer que no te maten, es como 'wow, ellos están viviendo esto así".

Por último, Julio explicó que no piensa contratar seguridad privada para moverse en la Ciudad de México tras ser víctima de un asalto.

