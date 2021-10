Gustavo Adolfo Infante tunde a actriz que prefiere morir antes que vacunarse contra el Covid-19

Ciudad de México.- Hace algunas horas la cantante y actriz María Conchita Alonso, quien ya declaró que prefiere morir antes que vacunarse contra el Covid-19, envió un comunicado de prensa dirigido a Gustavo Adolfo Infante por criticar su postura sobre la pandemia.

La artista cubana se ha aliado a Paty Navidad para señalar que detrás del surgimiento del coronavirus están las personas más poderosas del mundo y que en realidad se trata de una "plandemia". Además dijo que ella no creen en las vacunas contra esta enfermedad y que por ello no se vacunara.

Gustavo Adolfo la criticó muy fuerte por estas declaraciones e incluso pidió que la dejaran sin redes sociales, lo cual no agradó a Alonso y ahora le envió una carta en donde le recordaba que hace unas semanas convivieron juntos y ahora no se pueden ni ver.

¿Cuál es tu problema conmigo? , ¿qué te he hecho yo a ti? Eras un periodista a quien respetaba, y ahora, así , de repente, de un día para otro, me tienes montada una guerra... O sea, ¿ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión compartiendo mis creencias estoy atentando contra la vida de alguien? Sabiendo lo que sé y quedarme callada lo es, y sin embargo, a nadie le digo que haga o no haga nada", explicó en el comunicado.

El presentador de programas como De primera mano y Sale el Sol no se quedó callado y compartió una serie de videos en los que le responde a María Conchita y le dice que contrario a ella, él sí la respeta pero no está de acuerdo con su postura ante el Covid-19.

Yo no puedo estar de acuerdo, con todo el cariño y admiración que te tengo, que digas que siento un líder de opinión, no te vas a vacunar. Porque no ese ejemplo estás creando una conciencia que puede causar la muerte de alguien... Yo creo que es muy peligroso decir, 'se vacunen' o 'yo no me vacuné'... Yo te sigo respetando, te sigo queriendo y te sigo admirando", le dijo el periodista de Imagen TV.