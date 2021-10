Karla Panini desenmascara a familia de Karla Luna: "Son gentecita muy corriente"

Ciudad de México.- Karla Panini adelantó en redes sociales que romperá el silencio en torno a la familia de Karla Luna. Sobre el tema mencionó que hay muchas cosas de las que hablar para que la gente entienda la historia desde todos sus ángulos.

La comediante inició un en vivo en Instagram, donde advirtió que va a "desenmascarar a las personas" que siguen aprovechándose de la controversia que durante años ha perseguido a Panini.

Si no habíamos hablando antes, no era por miedo, nosotros no le tenemos miedo a nadie, y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos porque les pagan. La gente que sigue de zombie no se han dado cuenta de que les pagan, hay dinerito de por medio. Como hay dinerito hay que mantenerlo activo y vivo. Esa familia está llena de parásitos y vividores".