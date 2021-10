Paris Hilton pide protección para jóvenes en centros de rehabilitación: "A mí me estrangularon"

Ciudad de México.- Paris Hilton se sinceró acerca de uno de los temas más complicados en su vida para evitar que otros adolescentes atraviesen la misma experiencia que ella en un centro de rehabilitación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La empresaria contó que a los 16 años la ingresaron a un internado para jóvenes problemáticos, donde la violentaron física y verbalmente junto a sus compañeras.

Me estrangularon, me abofetearon, personal masculino me observó en la ducha mientras me duchaba, me obligaron a tomar medicamentos sin un diagnóstico, no me dieron una educación adecuada y me detuvieron en confinamiento solitario en una habitación cubierta de marcas de arañazos y manchada de sangre".