Tragedia en Televisa: Muere querida actriz y revelan al aire el duro secreto que se llevó a la tumba

Ciudad de México.- Ya han pasado más de 7 meses de la devastadora muerte de la primera actriz de Televisa Isela Vega y siguen saliendo a la luz detalles de los complicados momentos que vivió la sonorense con su familia, en especial sus dos hijos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, durante los servicios funerarios de la nacida en Hermosillo, Sonora, se vivieron momentos incómodos entre sus herederos Shaula Vega y Arturo Vázquez, quienes nunca han tenido muy buena relación.

En una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el también actor de la televisora de San Ángel confesó que doña Isela influyó mucho para que él y su hermana no se llevaran bien.

Mi mamá cuando yo le mencionaba a Shaula, mi mamá me decía ’no, no, no, no quiero tocar ese tema... Mi mamá hizo una relación con ella y una relación aparte conmigo, fue un parteaguas", explicó durante su aparición en el programa El minuto que cambió mi destino.