Tras dejar Televisa, exconductor de 'Hoy' confiesa que no soporta a integrante de 'VLA': "Me cag..."

Ciudad de México.- El polémico artista cubano William Valdés, quien antes de llegar a TV Azteca trabajó para el programa Hoy de Televisa, se ha convertido en uno de los personajes que más da de qué hablar de todo Venga la Alegría y recientemente confesó que no se lleva bien con una de sus compañeras del programa.

En diversas ocasiones el público de la televisora del Ajusco ha pedido que el nacido en Cuba quede fuera del elenco del matutino ya que lo consideran como un hombre "berrinchudo" y "grosero", sin embargo, esto no ha ocurrido.

La semana pasada la especialista en espectáculos 'La Comadrita' aseguró a través de su cuenta de Twitter que William tenía "los días contados" en la empresa, y él rápidamente salió a desmentir la versión.

Durante su reciente paso por la alfombra de los Premios Eliot, el también actor y cantante habló con 'El Escorpión Dorado' y reveló que no se llevaba nada bien con una de sus compañeras de VLA.

No me cag... ella, me cag... otra. No te voy a decir" le contestó.