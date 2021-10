Acabó en psiquiátrico: Filtran VIDEO de actor de Televisa; lo arrestan por 'abuso' contra su hija

Ciudad de México.- Difunden por primera vez video del momento exacto en el que detienen al actor de Televisa Héctor Parra en calles de la CDMX por presunto abuso sexual contra su hija Alexa Parra, cuya madre es la actriz Ginny Hoffman.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de junio del 2021, cuando el actor fue arrestado, "arbitrariamente" según su defensa, por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) justo enfrente de su casa.

En la grabación, difundida en exclusiva en el programa de espectáculos De Primera Mano de Imagen Televisión, se puede ver al actor revisando la cajuela de su automóvil y al momento de ver a los agentes, trata de regresar a su puerta.

Aunque intenta entrar a su domicilio, los cinco elementos en el lugar lo interceptan y lo esposan de inmediato. En las imágenes se alcanza a ver que el actor grita para pedir ayuda a la persona con la que vivía. Una de las personas que se lo llevaron le presenta un documento y proceden a llevárselo al reclusorio.

Hace unos meses, trascendió que Héctor contó que en la prisión donde se encuentra recluido mientras reúne pruebas para demostrar su inocencia, los reos le dicen 'El jefe actor'.

Héctor 'N' de igual forma hizo una desgarradora súplica a su hija Alexa, pidiéndole que dijera la verdad, además de decirle que la perdona por todo, ya que él sabe que presuntamente estaría siendo "manipulada en su contra" presuntamente por su expareja Ginny.

A Alexa le digo lo que le he dicho desde un principio, que por favor toque su corazón, yo sé que esa una niña buena, sé que está manipulada, que está sufriendo y le digo que de verdad la amo, la perdono, porque sé de dónde viene esto, son años de manipulación en mi contra y la están utilizando", dijo entonces.

El actor también contó cómo es su estado de salud dentro de la cárcel, revelando que sigue bajo un estricto tratamiento psicológico y psiquiátrico que le ayude a sobrellevar este difícil proceso, pues asegura que ha sido algo muy doloroso.

Estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico, periódicamente me llevan con la psicóloga para platicar; estoy medicado y están muy al pendiente de cosas porque incluso tomando los antidepresivos me dan depresiones, me dan ataques de ansiedad de repente".