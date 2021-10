Adiós 'Hoy': Galilea Montijo se confiesa sobre su renuncia a Televisa y admite que deja México

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, rompió el silencio sobre si abandona México y la inesperada renuncia de su esposo Fernando Reina a su cargo como tesorero municipal de Atizapán.

A su llegada a un evento de belleza, la presentadora fue abordada por la prensa en medio de una serie de rumores que afirman abandonará México por tiempo indefinido y renunciará al matutino de Televisa, en el que lleva 14 años al aire.

Esto luego de que este fin de semana trascendiera que su marido Fernando Reina Iglesias renunció como tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, a solo dos meses de finalizar su periodo.

Esto avivó especulaciones sobre que la conductora y el político podrían ser vinculados al proceso legal que enfrentan Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga.

'La Gali' se sinceró primero sobre su salida del programa, su estado de salud y respondió al hecho de que se dice que "la justicia la estaba buscando".

Del tema no voy a comentar absolutamente nada porque es un tema difícil y cualquier cosa que yo pueda decir se puede complicar más el tema. Yo por respeto y porque no sé del tema ya no lo quiero comentar. Yo me he ausentado del programa tres días nada más.... amo que me extrañen tanto eso sí", dijo.