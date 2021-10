Adiós Televisa: Tras 16 años, Paola Rojas los traiciona y 'hunde' a 'Zague' ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- La conductora y periodista Paola Rojas sorprendió al cambiar las filas de Televisa para aparecer en la competencia para dar una contundente noticia sobre su vida personal y la de su exesposo. ¿Se va a TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La conductora de Netas Divinas y titular del noticiero Al Aire con Paola Rojas, rompió el silencio en el matutino de Imagen Televisión Sale el Sol sobre si tiene un romance con el cantante Beto Cuevas luego de una serie de rumores que aseguraban que andaban.

La presentadora fue abordada por la prensa y fue cuestionada sobre qué piensa de que a su expareja, el exfutbolista brasileño Luis Alberto Alves mejor conocido como 'Zague', lo acusen de no hacerse cargo de una supuesta hija no reconocida en Colombia.

Sería irresponsable opinar sobre algo que no conozco, no sé en detalle y bueno, por eso no opino al respcto. La verdad s que no ha modificado mi vida en lo absoluto y lo que tenía que acomodarse ya se acomodó", expresó.