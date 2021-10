Angélica Vale asegura que 'La fea más bella' le salvó la vida pese a veto de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante una charla con Yordi Rosado, la actriz Angélica Vale recordó todo lo que significó la producción de La fea más bella que protagonizó de 2006 a 2007 junto a Jaime Camil y que es una adaptación de la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea.

"¿Ves mi sueño guajiro de hacer televisión? ni se acerca a lo que Lety fue. Me acuerdo ver a niñas disfrazadas de Lety, imitándome cómo bailaba. Yo hasta la fecha me lleno de emoción porque por fin alguien me imitó y una cosa que era muy mía porque ese baile de Ley era como yo bailaba para hacerme la chistosa en las bodas", recordó la actriz.

Angélica Vale compartió que le dio tanto de sí misma a ese personaje de Televisa porque ella sentía que era Lety, pues compartía sus mismas inseguridades, pero fue también el personaje que la ayudó superarlas.

Yo me creía fea… bueno yo sabía que no estaba tan 'tirada a la calle' pero como en la vida emocional no me había ido bien y me 'partían el hocico' a cada rato y yo me dejaba porque mi autoestima estaba así (chiquito)...", dijo.

En entrevista, Vale compartió las inseguridades que tenía sobre su cuerpo y su persona, pues aunque en el escenario se sentía muy bien, en el plano sentimental mientras más mal la trataban ella pensaba que era algo normal.

Además relató que vivió una historia con una persona de la que estuvo enamorada pero nunca le hizo caso, incluso un encuentro con él se dio mientras grababa La fea más bella.

"Me lo volví a encontrar, volvimos a pasar unos días espectaculares, yo juraba que ahora sí, ya el amor de la vida, y no es cierto, ya andaba con otra chava y me enteré después por el papá de la chava que me mandó preguntar si era cierto y le dije que no", relató.

Todas las escenas de las lloradas de Acapulco, todas, eran lloradas de verdad".

Incluso explicó que en una escena en la que aparece Lety con un chamán que le está haciendo una limpia de los personajes de don Fernando (Jaime Camil) y doña María (Elizabeth Álvarez) ella en su mente tenía los nombres de otras dos personas pues estaba llorando por él.

Fue horrible, fue bello porque me empecé a curar ahí, Salvador Garcini me dice '¿sabes por qué no se acaba la telenovela?' porque no te quieres, tú no has entendido a Lety, Lety se está empezando a querer y tú no te quieres".

Entonces le recomendaron un libro que la ayudó a salir de mala situación en la que encontraba.

"Un día me levanté y me quité la mochila del divorcio de mis papás, del coraje que tenía de todos esos años… a mí de chiquita me traumaron mucho por no parecerme a mi mamá, yo tenía el diablo de mi papá, no el ángel de mi mamá, así me lo dijeron muchas veces. Traía muchos traumas yo y de pronto me quité esa mochila".

