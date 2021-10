¡Brutal! Diego Boneta comparte VIDEO sobre 'Luis Miguel, la serie' y lo tunden: "De mal gusto"

Ciudad de México.- El estreno de la tercera temporada de Luis Miguel, la serie, está más cerca que nunca. Ante esto, Diego Boneta compartió en sus redes un video hecho para los fanáticos de la bioserie de 'El Sol de México', sin embargo, causó más molestias que placeres.

Como una especie de 'resumen' hecha para los fanáticos de la serie que cuenta la vida de Luis Miguel, Diego Boneta compartió un video con los momentos clave de las dos primeras temporadas, no obstante, estas causaron molestia.

En el material audiovisual, el cual suena al ritmo de La Bikina, se ve a un charro cantar sobre los eventos más desafortunados de la vida de Luis Miguel, desde su infancia hasta la vida adulta.

El video, que fue producido por Netflix, aparece en la red social de Diego Boneta con este mensaje:

Sin embargo, en los comentarios de dicho video, se ve a los fanáticos molestos, pues consideran que la desaparición y probable muerte de la madre de Luis Miguel no debería ser cantada, así como los malos tratos que vivió 'El Sol' cuando era niño.

Para promocionar una serie hay que reírse de las desgracias. Es muy mezquino. La serie no tiene rival ,no hace falta hacerlo así".

No me gusto. Luis Miguel no es así este no es su estilo".