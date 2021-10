¿La pena máxima? Abogado da cifra total de años que Inés Gómez Mont pasaría en la cárcel

Ciudad de México.- Luego de que la Interpol girara ficha roja en contra de Inés Gómez Mont, la Policía de 190 países la busca para lograr su detención por lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada.

Mucho se ha especulado en torno a su caso legal, uno de los temas que más ha llamado la atención es la pena que recibiría la actriz. Sobre ello, el abogado Elliot Velher calculó el tiempo que la famosa podría pasar detrás de las rejas.

Una vez que sea capturada, el paso siguiente sería la extradición a México, donde comenzaría el proceso en el que se buscaría determinar cuál sería la situación del matrimonio Álvarez-Gómez Mont.

No obstante, Velher también consideró que las autoridades dicten la pena mínima si los acusados colaboran, por lo que la cifra total se reduciría a 15 años.

Estamos en el supuesto en el que las conductas que se les atribuyen no influyen en las agravantes, esos casos duplican algunas penas. De quedar impunes no, pero si se adhieren al programa de protección a testigos podrían no pisar la cárcel".