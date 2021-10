¡Llega a Televisa! Tras 8 años en 'VLA' y unirse a 'Hoy', ejecutivos de TV Azteca vetan a conductora

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Tania Rincón, quien estuvo durante 8 años en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca y sorprendió al cambiarse a las filas de Televisa en el 2020, reveló que estaría vetada del Ajusco tras integrarse al programa Hoy.

La originaria de La Piedad, Michoacán hizo esta confesión en su entrevista de radio para EXA, en la cual se reencontró con su excompañero y amigo 'El Capi' Pérez, hablando sobre cómo fue su llegada al matutino de Las Estrellas en La Caminera.

La conductora hablaba de la libertad que ya tienen muchos actores y conductores para trabajar, aunque reveló que ella no puede poner un pie en TV Azteca por haberse ido a la competencia, revelando que fue vetada, aunque asegura que se fue en buenos términos.

Estoy coleccionando gafetes ya. Creo que estamos viviendo un momento increíble en los medios donde ya puedes ir y venir, ya no está tan grave y un veto... o sea seguramente ahorita no puedo poner un pie en Azteca, me queda claro. O a lo mejor sí, porque me fui perfecto, me fui muy bien", dijo.

Tania continuó diciendo que ella dura muchos años en las empresas pues estuvo 8 años en Fox Sports al mismo tiempo que Azteca, además de revelar que ella en realidad empezó en la televisora de San Ángel y no en el Ajusco cuando llegó a la CDMX.

Cuando llegué aquí a México empecé en Televisa, luego estuve en Televisa Deportes, y creo que se trata de ser profesional. Muy respetuoso con el tiempo de los demás. Ahí ya vas pisando callos o haciendo incomodidades cuando no respetas el tiempo de tus compañeros. Si me caes bien vamos a ser muy compas y si no pues seré respetuosa y marcaré mi raya", dijo Tania.

La exconductora de Guerreros 2020 y 2021 reveló cómo le va adaptándose a su nuevo equipo de trabajo, en el que lleva apenas unos días.

Me estoy acoplando a un nuevo equipo. Es llegar y hacer tu chamba lo mejor posible, no hay que lamer botas", agregó.

'El Capi' comentó que ella es un "salón de la fama de 'Venga la Alegría'", por lo que la cuestionó sobre cómo fue su llegada a Hoy.

La primera vez que fui iba como conductora de 'Guerreros' y Magda Rodríguez me dice: 'Vente porque le haremos promoción a 'Guerreros'. Yo iba enfundada en vestidazo y dije: 'Hay que causar buena impresión', me sentí muy rara, pues toda la vida compitiendo allá (TV Azteca) y de pronto llegas y dices 'Ay Dios', aunque no tenía nada que temer porque nunca hablé mal de 'Hoy'", confesó.

Rincón mencionó que se sintió muy cómoda en el matutino y la recibieron muy bien, descartando que se haya sentido como "la intrusa" en el programa, pues asegura que "todo ha fluido bien".

Finalmente, rompió el silencio sobre cómo la han tratado las conductoras titulares Galilea Montijo y Andrea Legarreta y si son ciertos lo rumores de que ambas son difíciles.

Espectacular, las dos... bastante bien. Siempre hacen chistes de que: 'y pórtate bien porque luego ya ves que tenemos fama que las corremos'. Hasta hacen chistes de eso", finalizó.

