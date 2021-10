¡Lo perdió todo! Actriz de Televisa llora por kilos de más y la humillan en 'Hoy': "Deja de tragar"

Ciudad de México.- Dos queridas actrices de Televisa rompieron en llanto en el programa Hoy luego de los terribles comentarios de odio que han recibido en redes sociales por haber subido de peso, sin embargo, esto no detuvo las críticas de una integrante del matutino.

Se trata de las actrices Arantza Ruiz y Sugey Ábrego, quienes actualmente participan en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy y aparecieron devastadas en el matutino contando que reciben muchas críticas y humillaciones por su cambio físico.

Según relató Arantza, pareja del 'Potro' en la pista, le han estado pidiendo que baje de peso. Entre lágrimas, así respondió:

Por su parte, Sugey se derrumbó al abrir su corazón y confesar que lo perdió todo y por eso se abandonó luego de recibir duros ataques en redes.

Sí me he sentido mal pero en estas dos semanas he bajado 4 kilos. He leído todos sus comentarios diciendo que qué pesada estoy, que qué piernotas. No saben las luchas personales que tenemos y a veces eso te rompe", dijo mientras rompía en llanto.